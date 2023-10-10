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Країни виділили свої найкращі арени.

УЄФА офіційно повідомив, що чемпіонат Європи-2028 пройде у Великій Британії та Ірландії.

Список стадіонів, на яких будуть зіграні міжнародні матчі.

Вемблі (Лондон) — місткість 90 652

Тоттенгем Готспур (Лондон) — 62 322

Мілленніум (Кардіфф) — 73 952

Сіті оф Манчестер, Етіхад (Манчестер) — 61 000

Евертон (Ліверпуль) — 52 679

Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл) — 52 305

Вілла Парк (Бірмінгем) — 52 190

Гампден Парк (Глазго) — 52 032

Авіва (Дублін) — 51 711

Кейсмент Парк (Белфаст) — 34 500.

Раніше повідомлялося, що УЄФА скасував рішення про повернення росії у свої турніри.