Країни виділили свої найкращі арени.
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10 жовтня 2023, 16:54
УЄФА офіційно повідомив, що чемпіонат Європи-2028 пройде у Великій Британії та Ірландії.
Список стадіонів, на яких будуть зіграні міжнародні матчі.
- Вемблі (Лондон) — місткість 90 652
- Тоттенгем Готспур (Лондон) — 62 322
- Мілленніум (Кардіфф) — 73 952
- Сіті оф Манчестер, Етіхад (Манчестер) — 61 000
- Евертон (Ліверпуль) — 52 679
- Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл) — 52 305
- Вілла Парк (Бірмінгем) — 52 190
- Гампден Парк (Глазго) — 52 032
- Авіва (Дублін) — 51 711
- Кейсмент Парк (Белфаст) — 34 500.
Раніше повідомлялося, що УЄФА скасував рішення про повернення росії у свої турніри.