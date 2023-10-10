УЄФА офіційно повідомив, що чемпіонат Європи-2028 пройде у Великій Британії та Ірландії.

Список стадіонів, на яких будуть зіграні міжнародні матчі.

  • Вемблі (Лондон) — місткість 90 652 
  • Тоттенгем Готспур (Лондон) — 62 322
  • Мілленніум (Кардіфф) — 73 952
  • Сіті оф Манчестер, Етіхад (Манчестер) — 61 000
  • Евертон (Ліверпуль) — 52 679
  • Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл) — 52 305
  • Вілла Парк (Бірмінгем) — 52 190
  • Гампден Парк (Глазго) — 52 032
  • Авіва (Дублін) — 51 711
  • Кейсмент Парк (Белфаст) — 34 500. 

Раніше повідомлялося, що УЄФА скасував рішення про повернення росії у свої турніри. 