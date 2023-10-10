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Найближчий чемпіонат Європи 2024 року пройде в Німеччині.

УЄФА у своєму офіційному твіттері підтвердила, що чемпіонат Європи 2028 року пройде на теренах Великої Британії та Ірландії.

Раніше свою заявку на проведення Євро-2028 відкликала Туреччина, яка потім подала спільну заявку з Італією на Євро-2032.

Зазначається, що Велика Британія та Ірландія вже визначилися з містами, в яких пройдуть матчі турніру — це Белфаст, Бірмінгем, Кардіфф, Дублін, Глазго, Ліверпуль, два стадіони у Лондоні, Манчестер та Ньюкасл.

Нагадаємо, що найближчий чемпіонат Європи 2024 року пройде в Німеччині.