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Попри травму, футболіст може допомогти своїй збірній в матчі відбору на ЧС-2026.

Нападник та капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі може зіграти в матчі відбору на ЧС-2026 проти Парагваю, про це повідомив головний тренер команди Ліонель Скалоні на пресконференції.

"У нас ще є тренування, це важливо для Лео. Ми бачили, що він виглядає добре і працює, ми поговоримо перед тренуванням, щоб вирішити, чи гратиме він з перших хвилин", — заявив Скалоні.

Матч Аргентина — Парагвай відбудеться 13 жовтня, початок — о 2:00 за Києвом.

Нагадаємо, 36-річний аргентинець був змушений пропустити чотири останні матчі Інтера Маямі через м'язове пошкодження.

Цього сезону Мессі провів 12 матчів на клубному рівні, у яких забив 11 голів та віддав п'ять асистів.