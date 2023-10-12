Іспанія

Нападник "вершкових" — про партнера по команді.

Нападник Реала Хоселу прокоментував виступи Джуда Беллінгема в мадридському клубі.

"Він дуже скромний хлопчина, який намагається з усіма розмовляти. Я багато з ним спілкуюся, бо говорю англійською. Я намагаюся багато з ним спілкуватися. Він дуже працьовитий, йому 20 років, але він виглядає так, ніби йому 30. Він має неймовірну зрілість і ноу-хау.

Так, він уже невиразно говорить іспанською і намагається щось сказати. Щоправда, у цьому сенсі він досить кумедний", — наводить слова гравця Goal.

Нагадаємо, Беллінгем забив 10 голів в 10 матчах за Реал. Зокрема, він оформив дубль в матчі проти Осасуни.