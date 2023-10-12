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Коментар гравця перед матчем відбору на Євро.

Молодіжна збірна України з футболу у жовтні продовжить виступи у кваліфікації чемпіонату Європи-2025. До закінчення міжнародного "вікна" команда зіграє з однолітками з Люксембургу та Англії.

Форвард молодіжної збірної України Богдан В'юнник висловився перед матчем зі збірною Люксембургу.

Про форму футболістів України U21:

"Все добре проходить. Всі у формі. Зараз такий календар, що на кожну гру дуже багато гравців, вони грають свої матчі й тому перебувають в хорошій формі. Завтра розпочнемо наш другий відбір".

Про збірну Люксембургу:

"Ми вже перевіряли їх на відео. Можу сказати, що вони обіграли Північну Ірландію — це один з показників того, що нам буде трішки важко. Але я вірю в нашу команду, і ми всі віримо в наш результат. Перемога буде за нами".

"Думаю, оскільки вони грають вдома, [то] будуть у перші хвилини пресингувати і бігти вперед. Але потім вже буде гра під нашим контролем. Хотів би цього, і робитимемо все для цього".

Про різницю між тренерами Мельгосою та Ротанем:

"Це два різні тренери: вони відрізняються тактичними вимогами та в побуті трохи. Але це футбол, тут багато чого є спільного в бажанні та перемозі. Тактичні вимоги приблизно однакові. І можу сказати, що з обома тренерами мені дуже комфортно працювати".

Про невисоку результативність у перших матчах після Євро-2023:

"Авжеж, розбирали [це]. У нас не одразу [все] виходить після перших зборів. Це нормально: новий тренер — нові вимоги. Але вже на цьому зборі видно, що ми краще розуміємо один одного і вимоги тренера. Побачимо, що ми напрацювали [проти Люксембургу]".

Як позначається досвід виступів за молодіжну збірну:

"Чесно кажучи, особисто для мене це вперше в житті, що я один з найстарших у команді. Все, що знаю, чому навчився за ці роки, кажу гравцям. Вони слухають і роблять на полі. Це важливо, що у нас є така комунікація в команді", — сказав форвард в інтерв'ю Суспільному.

Нагадаємо, матч молодіжних збірних Люксембург – Україна відбудеться сьогодні, 12 жовтня, о 20:30 за київським часом.