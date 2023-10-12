Український хавбек поділився своїми думками про свого нового одноклубника Романа Нойштедтера.
Сергій Сидорчук, Getty Images
12 жовтня 2023, 20:22
Півзахисник Вестерло та збірної України Сергій Сидорчук прокоментував ситуацію зі своїм новим одноклубником Романом Нойштедтером, який має російське громадянство.
"Перед тим як я підписував контракт, я мав розмову з генеральним директором, сказав, що для мене це буде дуже велика проблема. Він відповів, що мені потрібно з Романом поспілкуватися і я сам все зрозумію.
Я підписав контракт, приїхав на базу і першим кого я зустрів — це був він. Я йому одразу сказав, що "Я не зможу тобі спершу потиснути руку, тому що мені потрібно знати твою позицію". І він мені її чітко пояснив, я її зрозумів і на цьому ми зійшлися.
Він не підтримує те, що росія робить в Україні, але я не можу за нього це казати. Розумієте? Я не можу за людину сказати те, що він сам повинен сказати. Мені сказав, що він це не підтримує і на цьому крапка.
У нього є українська історія — він народився у Дніпрі? У нього є дуже багато нюансів, але я не можу їх розповідати. Те, що стосується відмови від громадянства, це не все так просто зробити. Знову ж таки, я не можу говорити за людину. Але те, що він сказав — мені здалося нормальною позицією", - наводить слова Сидорчука ВЗБІРНА.
Цього сезону Сидорчук провів чотири поєдинки у складі бельгійського клубу, в яких результативними діями не відзначався.