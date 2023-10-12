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Український хавбек поділився своїми думками про свого нового одноклубника Романа Нойштедтера.

Півзахисник Вестерло та збірної України Сергій Сидорчук прокоментував ситуацію зі своїм новим одноклубником Романом Нойштедтером, який має російське громадянство.

"Перед тим як я підписував контракт, я мав розмову з генеральним директором, сказав, що для мене це буде дуже велика проблема. Він відповів, що мені потрібно з Романом поспілкуватися і я сам все зрозумію.

Я підписав контракт, приїхав на базу і першим кого я зустрів — це був він. Я йому одразу сказав, що "Я не зможу тобі спершу потиснути руку, тому що мені потрібно знати твою позицію". І він мені її чітко пояснив, я її зрозумів і на цьому ми зійшлися.

Він не підтримує те, що росія робить в Україні, але я не можу за нього це казати. Розумієте? Я не можу за людину сказати те, що він сам повинен сказати. Мені сказав, що він це не підтримує і на цьому крапка.

У нього є українська історія — він народився у Дніпрі? У нього є дуже багато нюансів, але я не можу їх розповідати. Те, що стосується відмови від громадянства, це не все так просто зробити. Знову ж таки, я не можу говорити за людину. Але те, що він сказав — мені здалося нормальною позицією", - наводить слова Сидорчука ВЗБІРНА.

Цього сезону Сидорчук провів чотири поєдинки у складі бельгійського клубу, в яких результативними діями не відзначався.