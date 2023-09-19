Україна

Ігор Суркіс розповів про відхід капітана "біло-синіх" до бельгійського чемпіонату.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував перехід капітана "біло-синіх" Сергія Сидорчука до бельгійського Вестерло.

"Це було дуже важке рішення, я спілкувався із Мірчею Луческу, і з Андрієм Ярмоленком – Сергій заслуговує на те, щоб ми його відпустили, тому що цей хлопець дуже багато віддав Динамо.

Питання в грошах не стояло. У нього четверо маленьких дітей. Бажаю, щоб у нього усе вийшло.

У нього є можливість повернутися до Динамо, адже він вірний нашому клубу. Якщо він мені зателефонує з цього приводу, ми будемо розмовляти на цю тему.

Розмова з Ярмоленком? Він же лідер команди, і я хотів дізнатися його думку. Коли він приходив до Динамо, казав, що дуже хоче, щоб хлопці, на яких є попит, залишилися, тому я йому і зателефонував.

У Сидорчука було бажання піти та спробувати себе в іншому європейському чемпіонаті. Ще раз хочу підкреслити – він на це заслужив", - наводить слова Суркіса прес-служба клубу.

Раніше Суркіс оцінив перемогу "біло-синіх" у матчі УПЛ проти Ворскли, а також розповів про цілі на сезон.