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Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на молодіжний чемпіонат Європи, що відбувся 12 жовтня 2023 року, 21:45.

Суперники молодіжної збірної України у відбірковій групі на Євро-2025, Англія та Сербія, зіграли очний матч в кваліфікації. Англійці розгромили суперника з рахунком 9:1.

Серби забили першими, проте вже на перерву пішли програючи з рахунком 1:3. У другій половині зустрічі англійці довели рахунок до непристойного.

Нагадаємо, українці перемогли Люксембург (3:0). Таким чином, Англія та Україна — лідери групи. 16 жовтня вони зійдуться в очному протистоянні.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Англія U-21 — Сербія U-21 в 2 турі відбору на Євро-2025:

Англія — Сербія 9:1

Голи: Філоджен-Бідас, 38, 63, Ділеп, 42, Елліотт, 45+7, 90+1, Мадуеке, 53, 59, Суботіч, 87 (автогол), Роу, 89 — Лучич, 27