Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Коментар тренера після гри.

Головний тренер збірної Шотландії Стів Кларк прокоментував поразку від Іспанії (0:2) у відборі на Євро-2024.

"Ми зіграли дуже добре і розчаровані поразкою, тому що були сповнені рішучості вийти у фінальну частину тут. Але ми багато чому можемо порадіти.

Ми приїхали сюди не для того, щоб програвати. Другий гол збірної Іспанії надає лиску перемозі іспанців, але я не впевнений, що вони її заслужили. Ми їхали сюди, щоб показати, що маємо гарну команду, і тепер Іспанія знає, хто ми", — цитує Кларка офіційний сайт УЄФА.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Іспанія — Шотландія в сьомому турі відбору.