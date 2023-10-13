Футболіст Астон Вілли підозрюється у нелегальних ставках.
Маттео Політано, Getty Images
13 жовтня 2023, 09:45
Вінгер Наполі Маттео Політано був викликаний у розташування збірної Італії замість півзахисника Астон Вілли Ніколо Дзаніоло. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.
Нагадаємо, вчора ввечері, 12 жовтня, Дзаніоло і півзахисника Ньюкасла Сандро Тоналі було виключено з розташування національної команди та відправлено до своїх клубів.
Причиною виключення є те, що обидва футболісти підозрюються у нелегальних ставках.
На рахунку Політано 11 проведених поєдинків у футболці "Скуадри адзурри" з 2018 року, в яких він забив три м'ячі.
У найближчих матчах відбору Євро-2024 Італія зіграє проти Мальти (14 жовтня) та Англії (17 жовтня).