Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Футболіст Астон Вілли підозрюється у нелегальних ставках.

Вінгер Наполі Маттео Політано був викликаний у розташування збірної Італії замість півзахисника Астон Вілли Ніколо Дзаніоло. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.

Нагадаємо, вчора ввечері, 12 жовтня, Дзаніоло і півзахисника Ньюкасла Сандро Тоналі було виключено з розташування національної команди та відправлено до своїх клубів.

Причиною виключення є те, що обидва футболісти підозрюються у нелегальних ставках.

На рахунку Політано 11 проведених поєдинків у футболці "Скуадри адзурри" з 2018 року, в яких він забив три м'ячі.

У найближчих матчах відбору Євро-2024 Італія зіграє проти Мальти (14 жовтня) та Англії (17 жовтня).