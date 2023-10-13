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Аргентинський голкіпер тримає свої ворота на замку протягом 622 хвилин.

Збірна Аргентини у матчі відбірного циклу ЧС-2026 мінімально обіграла Парагвай (1:0).

У цьому матчі взяв участь воротар аргентинців Еміліано Мартінес, який встановив новий рекорд за кількістю проведених сухих хвилин.

За інформацією FOX Deportes, на рахунку 31-річного аргентинця 622 сухі хвилини у воротах аргентинської національної команди.

Востаннє Мартінес пропускав під час фіналу ЧС-2022, коли його ворота вразив французький форвард Кіліан Мбаппе. Це було майже десять місяців тому.

Попередній рекорд належав Герману Бургосу, на рахунку якого 606 сухих хвилин. За ним були Серхіо Ромеро (576) та Амеріко Тесор'єрі (553).