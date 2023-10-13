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Гарний ракурс обрав фотограф.

У рамках третього туру відбору до ЧС-2026, збірна Аргентини мінімально перемогла збірну Парагваю (1:0). Найцікавіший епізод матчу стався за участі капітана аргентинців Лео Мессі та нападником парагвайців Антоніо Санабрії. У другому таймі в них трапилася сутичка, футболісти обмінялися репліками на підвищених тонах. Коли Мессі відвернувся, Санабрія плюнув у його бік.

Парагвайський нападник спростував чутки про навмисний плювок у бік легенди футболу.

"Я подивився фотографії — виглядає так, наче я плюю в нього, але це не так. Він був далеко. Нічого з Мессі не сталося.

Так, виглядає так, наче я плюю в нього, але він був далеко. Я повністю заперечую ці звинувачення", — сказав Санабрія.