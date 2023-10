Вночі відбувся матч відбору на чемпіонат світу між Аргентиною та Парагваєм. Чинні володарі Кубка світу мінімально здолали суперника — 1:0.

У другому таймі між Мессі та форвардом Торіно Антоніо Санабрією виникла словесна перепалка. Коли аргентинець відвернувся, Санабрія плюнув у його бік. Цей момент потрапив у трансляцію матчу.

Суддя матчу Рафаел Клаус не звернув уваги на інцидент.

Incident of Sanabria spitting with Lionel Messi in front of him.pic.twitter.com/jh0fd2WOFS https://t.co/kDePS0f1fU