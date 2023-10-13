В матчі Аргентина — Парагвай стався неприємний інцидент.
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13 жовтня 2023, 13:23
Вночі відбувся матч відбору на чемпіонат світу між Аргентиною та Парагваєм. Чинні володарі Кубка світу мінімально здолали суперника — 1:0.
У другому таймі між Мессі та форвардом Торіно Антоніо Санабрією виникла словесна перепалка. Коли аргентинець відвернувся, Санабрія плюнув у його бік. Цей момент потрапив у трансляцію матчу.
Суддя матчу Рафаел Клаус не звернув уваги на інцидент.
Нагадаємо, сьогодні вночі відбулися чергові матчі відбірного циклу чемпіонату світу 2026 року у Південній Америці. Огляд всіх поєдинків читайте в нашому матеріалі.