Інше

Ліонель прокоментував інцидент.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував плювок форварда Торіно Антоніо Санабрієї в його сторону після словесної перепалки.

"Я цього не бачив. У роздягальні мені сказали, що один із їхніх футболістів плюнув у мене. Я навіть не знаю хто це. Я його не бачив. Мені просто казали.

Не хочу надавати цьому значення, тому що тоді він усюди балакатиме про це, що ще гірше, постарається зробити собі ім'я. Найкраще залишити все це тут", – сказав Мессі після гри.

🚨🗣 Lionel Messi: "Sanabria (Paraguay player)? They told me in the locker room that someone spat on me. The truth is that I don't even know who that boy is. I prefer not to talk, otherwise he's going to go out and talk everywhere and will be known."pic.twitter.com/tA4VtHGZfk — Roy Nemer (@RoyNemer) October 13, 2023

Додамо, що Санабрія – вихованець Барселони. Парагваєць був у системі клубу з 2009 по 2013 рік. Він має спільне фото з Мессі.

Messi on Sanabria (the Paraguayan player who spat at him):



“I don’t know who that kid is” pic.twitter.com/KQbwnMCavu — MC (@CrewsMat10) October 13, 2023

Нагадаємо, сьогодні вночі відбулися чергові матчі відбірного циклу чемпіонату світу 2026 року у Південній Америці. Огляд всіх поєдинків читайте в нашому матеріалі.