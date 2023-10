Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував плювок форварда Торіно Антоніо Санабрієї в його сторону після словесної перепалки.

"Я цього не бачив. У роздягальні мені сказали, що один із їхніх футболістів плюнув у мене. Я навіть не знаю хто це. Я його не бачив. Мені просто казали.

Не хочу надавати цьому значення, тому що тоді він усюди балакатиме про це, що ще гірше, постарається зробити собі ім'я. Найкраще залишити все це тут", – сказав Мессі після гри.

🚨🗣 Lionel Messi: "Sanabria (Paraguay player)? They told me in the locker room that someone spat on me. The truth is that I don't even know who that boy is. I prefer not to talk, otherwise he's going to go out and talk everywhere and will be known."pic.twitter.com/tA4VtHGZfk