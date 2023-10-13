Ліонель прокоментував інцидент.
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, GETTY IMAGES
13 жовтня 2023, 13:50
Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував плювок форварда Торіно Антоніо Санабрієї в його сторону після словесної перепалки.
"Я цього не бачив. У роздягальні мені сказали, що один із їхніх футболістів плюнув у мене. Я навіть не знаю хто це. Я його не бачив. Мені просто казали.
Не хочу надавати цьому значення, тому що тоді він усюди балакатиме про це, що ще гірше, постарається зробити собі ім'я. Найкраще залишити все це тут", – сказав Мессі після гри.
Додамо, що Санабрія – вихованець Барселони. Парагваєць був у системі клубу з 2009 по 2013 рік. Він має спільне фото з Мессі.
Нагадаємо, сьогодні вночі відбулися чергові матчі відбірного циклу чемпіонату світу 2026 року у Південній Америці. Огляд всіх поєдинків читайте в нашому матеріалі.