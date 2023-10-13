Саудіти поганого не порадять.
Роналду, Getty Images
13 жовтня 2023, 22:19
Кріштіану Роналду названо найоплачуванішим футболістом сезону. За поточний ігровий рік зірка Аль-Насра отримав 260 млн. доларів з урахуванням надходжень від комерційних угод. Це майже вдвічі більше, ніж у Ліонеля Мессі, що йде другим. Таку інформацію надає журнал Forbes.
Топ-10 футболістів з найвищим доходом виглядає так:
1. Кріштіану Роналду (Аль-Наср) — 260 млн. доларів (у спорті — 200 млн., поза спортом — 60 млн.)
2. Ліонель Мессі (Інтер Маямі) – 135 млн. доларів (65+70 млн.)
3. Неймар (Аль-Хіляль) — 112 млн. доларів (80+32 млн.)
4. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) – 110 млн. доларів (90+20 млн.)
5. Карім Бензема (Аль-Іттіхад) — 106 млн. доларів (100+6 млн.)
6. Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 58 млн. доларів (46+12 млн.)
7. Мохамед Салах (Ліверпуль) – 53 млн. доларів (35+18 млн.)
8. Садіо Мане (Аль-Наср) — 52 млн. доларів (48+4 млн.)
9. Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті) – 39 млн. доларів (35+4 млн.)
10. Гаррі Кейн (Баварія) – 36 млн. доларів (26+10 млн.)