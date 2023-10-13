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Саудіти поганого не порадять.

Кріштіану Роналду названо найоплачуванішим футболістом сезону. За поточний ігровий рік зірка Аль-Насра отримав 260 млн. доларів з урахуванням надходжень від комерційних угод. Це майже вдвічі більше, ніж у Ліонеля Мессі, що йде другим. Таку інформацію надає журнал Forbes.

Топ-10 футболістів з найвищим доходом виглядає так:

1. Кріштіану Роналду (Аль-Наср) — 260 млн. доларів (у спорті — 200 млн., поза спортом — 60 млн.)

2. Ліонель Мессі (Інтер Маямі) – 135 млн. доларів (65+70 млн.)

3. Неймар (Аль-Хіляль) — 112 млн. доларів (80+32 млн.)

4. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) – 110 млн. доларів (90+20 млн.)

5. Карім Бензема (Аль-Іттіхад) — 106 млн. доларів (100+6 млн.)