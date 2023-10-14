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Усі зібрані кошти підуть на підтримку дітей-сиріт зі сходу України.

В рамках Кубка Львова 2023, спрямованого на збір коштів для дітей-сиріт зі сходу України, Збірна Журналістів грала проти Ветеранів Карпат.

Основний час завершився з рахунком 3:3. В другому м'ячі, який забили журналісти, взяв участь шеф-редактор Football.ua Олександр Пузік, асистувавши Габовді.

В серії пенальті міцніші нерви виявились у Ветеранів Карпат.

Ветерани Карпат – Збірна Журналістів України 3:3 (4:3 – по пен.)

Голи: Рацький 42, Рацький 46, Атласюк 50 – Фещук 35, Габовда 37, Фещук 53

Зазначимо, що Football.ua є партнером Кубка Львова.

На початку благодійного матчу гравці команд-учасниць вручили діткам-сиротам професійну футбольну форму, спортивне спорядження та солодощі.

Рік тому благодійний Кубок Львова допоміг зібрати кошти на відбудову кімнати у Будинку дитини №1. Мета теперішньої акції – власний спортивний майданчик для діточок, позбавлених батьківської опіки. До благодійності долучилися гравці національної збірної України – Олександр Зінченко та Михайло Мудрик, які передали свої іменні футболки для аукціону. Також були розіграні м’ячі з підписами гравців збірної України, ветеранів Карпат та інші цікаві подарунки.