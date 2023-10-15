Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 14 жовтня 2023 року, 22:00.
США — Німеччина, Getty Images
15 жовтня 2023, 10:06
У товариському матчі напередодні збірна Німеччини на виїзді переграла США (3:1).
Господарі не мали переваги на м’ячі в жодному з таймів, але це не завадило їм відкрити рахунок у зустрічі посеред першого тайму.
Після цього "Бундестім" у дебютному матчі Юліана Нагельсманна на новій посаді робили спроби відігратись і досягли свого незадовго до перерви.
Але вже після відпочинку жодних питань щодо визначення переможця бути не могло — американці не завдали жодного удару в площину чужих воріт, тоді як у власні отримали одразу два голи.
До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу США — Німеччина:
США — Німеччина 1:3
Голи: Пулішич, 27 — Гюндоган, 39, Фюлькруг, 58, Мусіала, 61.
США: Тернер, Скаллі, Рим, Річардс (Картер-Вікерс, 65), Дест, Маккенні (Джонні, 74), Рейна (Де Ла Торре, 46), Муса, Пулішич (Паредес, 75), Веа (Ааронсон, 65), Балогун (Пепі, 66).
Німеччина: тер Штеген, Та, Гуммельс (Зюле, 62), Рюдігер, Госенс, Гросс (Горецька, 71), Гюндоган, Вірц (Гаверц, 62), Сане (Брандт, 71), Мусіала (Фюріх, 81), Фюлькруг (Мюллер, 81).
Попередження: Гуммельс (43), Муса (56).