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Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 14 жовтня 2023 року, 22:00.

У товариському матчі напередодні збірна Німеччини на виїзді переграла США (3:1).

Господарі не мали переваги на м’ячі в жодному з таймів, але це не завадило їм відкрити рахунок у зустрічі посеред першого тайму.

Після цього "Бундестім" у дебютному матчі Юліана Нагельсманна на новій посаді робили спроби відігратись і досягли свого незадовго до перерви.

Але вже після відпочинку жодних питань щодо визначення переможця бути не могло — американці не завдали жодного удару в площину чужих воріт, тоді як у власні отримали одразу два голи.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу США — Німеччина:

США — Німеччина 1:3

Голи: Пулішич, 27 — Гюндоган, 39, Фюлькруг, 58, Мусіала, 61.

США: Тернер, Скаллі, Рим, Річардс (Картер-Вікерс, 65), Дест, Маккенні (Джонні, 74), Рейна (Де Ла Торре, 46), Муса, Пулішич (Паредес, 75), Веа (Ааронсон, 65), Балогун (Пепі, 66).

Німеччина: тер Штеген, Та, Гуммельс (Зюле, 62), Рюдігер, Госенс, Гросс (Горецька, 71), Гюндоган, Вірц (Гаверц, 62), Сане (Брандт, 71), Мусіала (Фюріх, 81), Фюлькруг (Мюллер, 81).

Попередження: Гуммельс (43), Муса (56).