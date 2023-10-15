Захисник збірної Німеччини прокоментував перемогу над США.
Матс Гуммельс, Getty Images
15 жовтня 2023, 11:30
Збірна Німеччини напередодні в товариському поєдинку здолала США на полі суперників.
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Центральний захисник "Бундестім" Матс Гуммельс, якого вперше за два роки викликали до лав головної команди країни, після завершення гри поділився враженнями після повернення.
"Це був по-справжньому особливий момент для мене. Якщо чесно, то хвилювався набагато більше, аніж міг собі уявили. Виходити на поле в складі цієї команди завжди приємно.
У першому таймі США мали більше вільного місця біля наших воріт, тож ми трохи відкоригували це поперерві. Усе спрацювало добре, але ключовим було наше володіння м’ячем.
У другому таймі ми були набагато впевненішими у власному розпорядженні м’ячем і більше не пропускали контратаки суперників", — заявив німецький виконавець.
Наступний товариський матч Німеччина загріє в гостях у Мексики.