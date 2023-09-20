Україна

Гра відбудеться у словацьких Кошицях, де на час виступів у єврокубках базувався Дніпро-1.

У жовтні молодіжна збірна України проведе два матчі відбірного циклу Євро-2025. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Команда Унаї Мельгоси стартувала у відборі з мінімальної перемоги над Північною Ірландією (1:0). Це було 12 вересня.

У найближчій грі збірна України зустрінеться з Люксембургом – виїзна гра відбудеться на стадіоні імені Еміля Майріша. Стартовий свисток прозвучить 12 жовтня о 20:30 за київським часом.

Номінально домашній матч проти Англії проходитиме у словацьких Кошицях на стадіоні Кошицька футболова арена. Гра пройде 16 жовтня і розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Додамо, що крім Північної Ірландії, Англії та Люксембургу, у нашій відбірковій групі виступають Сербія та Азербайджан.