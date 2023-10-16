Інше

Цікаво, як на це відреагують у Скандинавії.

Єврокомісія встановила заборону штучних газонів у рамках боротьби з використанням мікропластику. Таку інформацію надає El Confidencial.

Дослідження показало, що спортмайданчики із синтетичним покриттям є найбільшим джерелом мікропластику, який забруднює навколишнє середовище та негативно впливає на організм людини. Через це синтетичні поля із вмістом мікропластику в Європі мають бути ліквідовані протягом наступних восьми років.

Наразі, розглядаються різні альтернативи у вигляді натуральних матеріалів, якими можна було б замінити гуму – зокрема, пробка, подрібнена деревина та оливкові кісточки. Однак поля з такого матеріалу, значно поступаються за експлуатаційними характеристиками нинішнім штучним газонам.