Бразилець отримав страшну травму.
НЕЙМАР, GETTY IMAGES
19 жовтня 2023, 11:50
Форвард Аль-Хіляля Неймар прокоментував травму, яка залишила його поза футболом на 7-9 місяців. Нагадаємо, У Неймара пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки та розрив меніска після матчу Уругвай - Бразилія (2:0).
"Дуже сумний момент, найгірший у моєму житті. Отримав травму, переніс операцію, а потім... Потім повторити це через чотири місяці. Але я маю віру, я знаю, що залишаюся сильним", — написав Неймар.
Зазначимо, що безпосередньо уражену цього разу ділянку ноги нападник збірної Бразилії ще ніколи не травмував у своїй кар’єрі.