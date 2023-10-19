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Бразилець отримав страшну травму.

Форвард Аль-Хіляля Неймар прокоментував травму, яка залишила його поза футболом на 7-9 місяців. Нагадаємо, У Неймара пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки та розрив меніска після матчу Уругвай - Бразилія (2:0).

"Дуже сумний момент, найгірший у моєму житті. Отримав травму, переніс операцію, а потім... Потім повторити це через чотири місяці. Але я маю віру, я знаю, що залишаюся сильним", — написав Неймар.

Зазначимо, що безпосередньо уражену цього разу ділянку ноги нападник збірної Бразилії ще ніколи не травмував у своїй кар’єрі.