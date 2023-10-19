Інше

Кріштіану Роналду-молодший виступатиме за клуб свого батька.

Кріштіану Роналду-молодший, який є сином нападника Ан-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду, також підписав контракт із саудівським Ан-Насром. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Відзначається, що найближчими днями почне тренування в Ан-Насрі, де буде виступати за команду U-13.

Син Роналду отримає сьомий номер.

Щодо Кріштіану Роналду-старшого, він виступає за Ан-Наср з січня цього року. З того моменту він провів 30 матчів за саудівський клуб, в яких забив 25 голів та віддав 8 результативних передач.