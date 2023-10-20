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У листопаді "синьо-жовті" зіграють проти Люксембургу та Азербайджану.

Стало відомо, де молодіжна збірна України проведе свої найближчі домашні матчі у відбірковій кампанії Євро-2025. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

У листопаді підопічні Унаї Мельгоси проведуть матчі проти Люксембургу та Азербайджану.

Матчі відбудуться 17 та 21 листопада, на стадіоні Нуева Кондоміна в іспанській Мурсії. Початок обох зустрічей — о 20:00 за київським часом.

Після трьох турів Україна набрала максимальні дев'ять очок і лідирує у відбірковій групі, випереджаючи Англію та Сербію, які мають шість балів. У Азербайджану, Люксембургу та Північної Ірландії по три набрані очки.