Евро-2015 (U-21)
16 жовтня 2023, 21:25
Україна U-21 шокувала чинних чемпіонів Європи в напруженому протистоянні
Видовищний матч у виконанні команди Унаї Мельгоси завершувався справжнім трилером.
Україна U-21 — Англія U-21, фото УАФ
16 жовтня 2023, 21:25
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Україна U-21 — Англія U-21 3:2
Голи: Волошин, 31, Очеретько, 43, Квасниця, 90+4 — Мадуеке, 67, Крессвелл, 89
Україна U-21: Нещерет — Роман, Салюк, Батагов, Вівчаренко — Ярмолюк, Бражко, Очеретько (Рубчинський, 74) — Брагару, В’юнник (Краснопір, 59), Волошин (Квасниця, 74).
Англія U-21: Траффорд — Лівраменто (Нортон-Каффі, 73), Крессвелл, Брантвейт, Гамфріс (Ілінг, 57) — Елліотт, Льюїс, Гакні (Делап, 58) — Мадуеке, Макаті (Роу, 73), Байно-Гіттенс (Філоджин, 58).
Попередження: Рубчинський, Роман — Льюїс, Крессвелл