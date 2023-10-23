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Football.ua, фото Football.ua
23 жовтня 2023, 12:43
Football.ua починає пошук відеомонтажера для роботи над відеоконтентом для нашого Youtube-каналу.
Від кандидата очікуємо відповідальне ставлення до своєї роботи та відповідні навички, щоб робити контент, що наведено у прикладі:
В цьому відео розповіли як Шевченко став легендою світового футболу:
В цьому відео розповіли ТОП-10 найперспективніших футболістів світу:
В цьому відео розповіли про найкращі моменти кар'єри Андрія Пятова:
В цьому відео розповіли про найбагатших футболістів світу:
Чекаємо на повноцінні резюме: [email protected]
Робочий графік та зарплата визначаються за результатами співбесіди.