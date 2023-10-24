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Новий-старий наставник для команди, де виступає українець Ігор Пластун.

Болгарський Лудогорець на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Георгі Дерменджиєв.

Деталі угоди із 68-річним болгарином не розголошуються.

Для Георгі це вже третє призначення на посаду наставника Лудогорця. До цього він керував командою з липня 2014 року до травня 2015 року, а потім з листопада 2015 року до серпня 2017 року.

Під керівництвом Дерменджиєва Лудогорець тричі ставав чемпіоном країни та двічі потрапляв до групового етапу Ліги чемпіонів.

Останнім місцем роботи фахівця була збірна Болгарії, де він працював з жовтня 2019 року по грудень 2020 року.

Нагадаємо, після розгрому від Норшелланна (1:7) у Лізі конференцій, у відставку пішов увесь менеджмент клубу та спортивно-технічний персонал.

Після 12 ігор Лудогорець, у якому виступає українець Ігор Пластун, набрав 24 очки та посідає п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Болгарії, відстаючи від Локомотива Пловдива на шість балів, але маючи в запасі дві гри.

Свій найближчий матч Лудогорець проведе проти Фенербахче у Лізі конференцій. Гра відбудеться 26 жовтня о 19:45 за київським часом.