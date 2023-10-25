У рамках третього туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА Барселона прийматиме донецький Шахтар на Естаді Йоган Кройф.

Поєдинок між іспанською та українською командами має розпочатися сьогодні, 25 жовтня, о 15:00 за київським часом. Головний арбітр матчу — кіпріот Менелаос Антоніу.

У прямому ефірі гру Барселона — Шахтар транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ БАРСЕЛОНА (ІСПАНІЯ) — ШАХТАР (УКРАЇНА)

Нагадаємо, у першому турі "гірники" поступилися Порту, а у другому здолали Антверпен.