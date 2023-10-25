До вашої уваги трансляція поєдинку другого туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА, що відбудеться 25 жовтня о 15:00.
Шахтар U-19, фото клубу
25 жовтня 2023, 12:38
У рамках третього туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА Барселона прийматиме донецький Шахтар на Естаді Йоган Кройф.
Поєдинок між іспанською та українською командами має розпочатися сьогодні, 25 жовтня, о 15:00 за київським часом. Головний арбітр матчу — кіпріот Менелаос Антоніу.
У прямому ефірі гру Барселона — Шахтар транслюватиме медіасервіс MEGOGO.
ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ БАРСЕЛОНА (ІСПАНІЯ) — ШАХТАР (УКРАЇНА)
Нагадаємо, у першому турі "гірники" поступилися Порту, а у другому здолали Антверпен.