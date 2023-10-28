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30 жовтня в Парижі відбудеться церемонія вручення Золотого м'яча. Football.ua пропонує своїм читачам втілитися в роль експертів журналу France Football і визначити кращого футболіста світу за власною, "народною" версією.

Голосування відбувалося у кілька етапів. 30 футболістів-офіційних претендентів на "Золотий м'яч" ми розділили на три групи – по прізвищу за алфавітом. Голосування в кожній групі тривало рівно добу – від 13:00 до 13:00 наступного дня. До наступного раунду вийшли футболісти, що зайняли перші три місця в своїх групах. Півфінальне голосування тривало дві доби – з ранку четверга до ранку суботи. За результатами півфіналу три найкращі футболісти пройшли в фінал. Ось остаточні результати півфінального голосування:

1. Ерлінг Голанд – 35%

2. Ліонель Мессі – 33,6%

3. Кевін Де Брюйне – 12,8%

4. Кіліан Мбаппе – 5,9%

5. Мохамед Салах – 5,4%

6. Гаррі Кейн – 2,3%

7. Родрі – 2%

8. Хуліан Альварес – 1,7%

9. Ілкай Гюндоган – 1,3%

Фінал триватиме протягом уїк-енду, а в понеділок, 30 жовтня, ми оголосимо ім'я володаря ЗМ за версією наших читачів, а ввечері того ж дня, дізнаємося чи співпала Ваша думка з вибором експертів France Football.

Ось посилання на результати попередніх голосувань:

Група перша: 23.10.22; 13:00 – 24.10.22; 13:00

Група друга: 24.10.22; 13:00 – 25.10.22; 13:00

Група третя: 25.10.22; 13:00 – 26.10.22; 13:00

Півфінал: 26.10.22; 13:00 – 28.10.22; 13:00

Фінал: 28.10.22; 13:00 – 30.10.22; 13:00

Наголошуємо, що метою конкурсу є не прогноз того, хто отримає Золотий м'яч, а визначення думки наших читачів. Тому питання в опитуванні звучить не "Хто отримає Золотий м'яч", а "Хто, на вашу думку, має отримати Золотий м'яч"? Просимо голосувати виходячи саме з цього принципу.

Отож, починаємо голосування у фіналі.

Кевін Де Брюйне

Вік: 32

Клуб: Манчестер Сіті

Збірна: Бельгія

Досягнення протягом року: чемпіон Англії, переможець Кубку Англії, переможець ЛЧ, переможець Суперкубку УЕФА, кращий асистент АПЛ, кращий асистент ЛЧ

Результат голосування в групі: перше місце, 51%

Результат голосування в півфіналі: третє місце, 12,8%

Коментар: Якби Золотий м'яч давали за сукупністю досягнень протягом кар'єри, Де Брюйне був би головним фаворитом. Ось уже вісім років бельгієць, без перебільшення, системотворчий гравець Манчестер Сіті. Саме навколо нього будується і перебудовується команда. Тому за Де Брюйне було особливо радісно, коли "містяни" цьогоріч нарешті виграли ЛЧ. Він заслужив це як ніхто інший.

В фінальному голосуванні Де Брюйне – ідеальний варіант для тих, хто проти "попси" у визначенні переможців індивідуальних нагород. Адже вони мають присуджуватися не лише за голи і медійну популярність, але й за загальну користь на футбольному полі. А якщо враховувати лише цей показник – Де Брюйне нічим не поступається своїм конкурентам у фіналі.

Ерлінг Голанд

Вік: 23

Клуб: Манчестер Сіті

Збірна: Норвегія

Досягнення протягом року: чемпіон Англії, переможець Кубку Англії, переможець ЛЧ, переможець Суперкубку УЕФА, кращий бомбардир ЛЧ, гравець сезону в АПЛ, кращий бомбардир АПЛ, рекордсмен за кількістю голів в АПЛ, гравець сезону в Манчестер Сіті

Результат голосування в групі: перше місце, 73,1%

Результат голосування в півфіналі: перше місце, 35%

Коментар: Головна зірка нового покоління. Мало хто сумнівається, що Голанд ще візьме свій Золотий м'яч, а може й не один. Але не факт, що цього року. Норвежцю лише 23 роки і враховуючи його талант, цілком можна очікувати, що попереду сезон, коли він буде основним і мало не безальтернативним претендентом на головну індивідуальну нагороду футболу. Але поки цього не сталося, інтрига триває.

В півфіналі Голанд доволі неочікувано зайняв перше місце, а отже шанси на перемогу в нашому конкурсі у норвежця значно вищі, ніж могло здаватися спочатку.

Ліонель Мессі

Вік: 36

Клуб: ПСЖ/Інтер Маямі

Збірна: Аргентина

Досягнення протягом року: чемпіон світу, кращий гравець ЧС, чемпіон Франції

Результат голосування в групі: перше місце, 49,1%

Результат голосування в півфіналі: друге місце, 33,6%

Коментар: Аргументи прихильників Ліонеля Мессі в його боротьбі за восьмий Золотий м'яч виглядають переконливо – він чемпіон світу, кращий гравець ЧС, головна зірка покоління, що відходить. Золотий м'яч-2023 став би красивим вінцем великої кар'єри. Втім, аргументи критиків не менш переконливі – після ЧС у аргентинця фактично не було жодних істотних досягнень на футбольному полі. Він вилетів з ПСЖ ще на стадії 1/8 ЛЧ, не показував нічого значущого навіть в чемпіонаті Франції.

Чиї аргументи переважають – вирішуйте самі.

У півфіналі Мессі неочікувано мінімально поступився Голанду. Втім, відставання аргентинця від норвежця зовсім невелике, тому зараз долю фіналу вирішуватимуть "нейтральні" вболівальники і маятник може качнутися як в одну, так і в іншу сторону.

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