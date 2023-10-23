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Football.ua визначить найкращого футболіста світу за власною версією, спираючись на принципи демократії та думку наших читачів.

30 жовтня в Парижі відбудеться церемонія вручення Золотого м'яча. За тиждень до цієї події, Football.ua пропонує своїм читачам втілитися в роль експертів журналу France Football і визначити кращого футболіста світу за власною, "народною" версією.

Минулого року читачі нашого сайту з легкістю передбачили, що нагороду візьме Карім Бензема. Втім, цьогоріч інтрига значно сильніша, адже враховуються не лише результати за поточний рік, але й ЧС. Тому боротьба очікується серйозна і в нашому конкурсі матиме значення кожен голос.

Голосування відбуватиметься у кілька етапів. 30 футболістів-офіційних претендентів на "Золотий м'яч" ми розділили на три групи – по прізвищу за алфавітом. Голосування в кожній групі триватиме рівно добу – з 13:00 до 13:00 наступного дня.

До наступного раунду виходять футболісти, що зайняли перші три місця в своїх групах. Далі – півфінал з 9 кандидатами, що триватиме дві доби – з ранку четверга до ранку суботи. Якщо у півфіналі один з номінантів набере 50% + 1 голос – він буде оголошений достроковим переможцем "Народного Золотого м'яча" (саме така ситуація сталася минулого року, коли Карім Бензема у півфіналі набрав понад 60% голосів) Якщо ж ні – у фінал виходять перші три місяця півфінального голосування.

Фінал триватиме протягом уїк-енду, а в понеділок, 30 жовтня, ми оголосимо ім'я володаря ЗМ за версією наших читачів, а ввечері того ж дня, дізнаємося чи співпала Ваша думка з вибором експертів France Football.

Ось графік усіх голосувань:

Група перша – 23.10.22; 13:00 – 24.10.22; 13:00

Група друга – 24.10.22; 13:00 – 25.10.22; 13:00

Група третя – 25.10.22; 13:00 – 26.10.22; 13:00

Півфінал – 26.10.22; 13:00 – 28.10.22; 13:00

Фінал – 28.10.22; 13:00 – 30.10.22; 13:00

Наголошуємо, що метою конкурсу є не прогноз того, хто отримає Золотий м'яч, а визначення думки наших читачів. Тому, питання в опитуванні звучить не "Хто отримає Золотий м'яч", а "Хто, на вашу думку, має отримати Золотий м'яч"? Просимо голосувати виходячи саме з цього принципу.

Отож, починаємо голосування в першій групі.

Хуліан Альварес

Вік: 23

Клуб: Манчестер Сіті

Збірна: Аргентина

Досягнення протягом року: чемпіон світу, чемпіон Англії, переможець Кубка Англії, переможець ЛЧ, переможець Суперкубка УЄФА

Ніколо Барелла

Вік: 26

Клуб: Інтер Мілан

Збірна: Італія

Досягнення протягом року: переможець Кубка Італії

Джуд Беллінгем

Вік: 20

Клуб: Борусія Дортмунд / Реал Мадрид

Збірна: Англія

Досягнення протягом року: гравець сезону в Бундеслізі

Карім Бензема

Вік: 35

Клуб: Реал Мадрид / Аль-Іттіхад

Збірна: Франція

Досягнення протягом року: переможець Кубка Іспанії та Клубного чемпіонату світу

Яссін Буну

Вік: 32

Клуб: Севілья / Аль-Хіляль

Збірна: Марокко

Досягнення протягом року: переможець Ліги Європи

Кевін Де Брюйне

Вік: 32

Клуб: Манчестер Сіті

Збірна: Бельгія

Досягнення протягом року: чемпіон Англії, переможець Кубка Англії, переможець ЛЧ, переможець Суперкубка УЄФА, кращий асистент АПЛ, кращий асистент ЛЧ

Вінісіус Жуніор

Вік: 23

Клуб: Реал Мадрид

Збірна: Бразилія

Досягнення протягом року: переможець Кубка Іспанії та Клубного чемпіонату світу

Рубен Діаш

Вік: 26

Клуб: Манчестер Сіті

Збірна: Португалія

Досягнення протягом року: чемпіон Англії, переможець Кубка Англії, переможець ЛЧ, переможець Суперкубка УЄФА

Антуан Грізманн

Вік: 32

Клуб: Атлетіко

Збірна: Франція

Досягнення протягом року: фіналіст ЧС

Ілкай Гюндоган

Вік: 32

Клуб: Манчестер Сіті / Барселона

Збірна: Німеччина

Досягнення протягом року: чемпіон Англії, переможець Кубка Англії, переможець ЛЧ