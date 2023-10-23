Football.ua визначить найкращого футболіста світу за власною версією, спираючись на принципи демократії та думку наших читачів.
Ілкай Гюндоган, getty images
23 жовтня 2023, 13:00
30 жовтня в Парижі відбудеться церемонія вручення Золотого м'яча. За тиждень до цієї події, Football.ua пропонує своїм читачам втілитися в роль експертів журналу France Football і визначити кращого футболіста світу за власною, "народною" версією.
Минулого року читачі нашого сайту з легкістю передбачили, що нагороду візьме Карім Бензема. Втім, цьогоріч інтрига значно сильніша, адже враховуються не лише результати за поточний рік, але й ЧС. Тому боротьба очікується серйозна і в нашому конкурсі матиме значення кожен голос.
Голосування відбуватиметься у кілька етапів. 30 футболістів-офіційних претендентів на "Золотий м'яч" ми розділили на три групи – по прізвищу за алфавітом. Голосування в кожній групі триватиме рівно добу – з 13:00 до 13:00 наступного дня.
До наступного раунду виходять футболісти, що зайняли перші три місця в своїх групах. Далі – півфінал з 9 кандидатами, що триватиме дві доби – з ранку четверга до ранку суботи. Якщо у півфіналі один з номінантів набере 50% + 1 голос – він буде оголошений достроковим переможцем "Народного Золотого м'яча" (саме така ситуація сталася минулого року, коли Карім Бензема у півфіналі набрав понад 60% голосів) Якщо ж ні – у фінал виходять перші три місяця півфінального голосування.
Фінал триватиме протягом уїк-енду, а в понеділок, 30 жовтня, ми оголосимо ім'я володаря ЗМ за версією наших читачів, а ввечері того ж дня, дізнаємося чи співпала Ваша думка з вибором експертів France Football.
Ось графік усіх голосувань:
Група перша – 23.10.22; 13:00 – 24.10.22; 13:00
Група друга – 24.10.22; 13:00 – 25.10.22; 13:00
Група третя – 25.10.22; 13:00 – 26.10.22; 13:00
Півфінал – 26.10.22; 13:00 – 28.10.22; 13:00
Фінал – 28.10.22; 13:00 – 30.10.22; 13:00
Наголошуємо, що метою конкурсу є не прогноз того, хто отримає Золотий м'яч, а визначення думки наших читачів. Тому, питання в опитуванні звучить не "Хто отримає Золотий м'яч", а "Хто, на вашу думку, має отримати Золотий м'яч"? Просимо голосувати виходячи саме з цього принципу.
Отож, починаємо голосування в першій групі.
Хуліан Альварес
Вік: 23
Клуб: Манчестер Сіті
Збірна: Аргентина
Досягнення протягом року: чемпіон світу, чемпіон Англії, переможець Кубка Англії, переможець ЛЧ, переможець Суперкубка УЄФА
Ніколо Барелла
Вік: 26
Клуб: Інтер Мілан
Збірна: Італія
Досягнення протягом року: переможець Кубка Італії
Джуд Беллінгем
Вік: 20
Клуб: Борусія Дортмунд / Реал Мадрид
Збірна: Англія
Досягнення протягом року: гравець сезону в Бундеслізі
Карім Бензема
Вік: 35
Клуб: Реал Мадрид / Аль-Іттіхад
Збірна: Франція
Досягнення протягом року: переможець Кубка Іспанії та Клубного чемпіонату світу
Яссін Буну
Вік: 32
Клуб: Севілья / Аль-Хіляль
Збірна: Марокко
Досягнення протягом року: переможець Ліги Європи
Кевін Де Брюйне
Вік: 32
Клуб: Манчестер Сіті
Збірна: Бельгія
Досягнення протягом року: чемпіон Англії, переможець Кубка Англії, переможець ЛЧ, переможець Суперкубка УЄФА, кращий асистент АПЛ, кращий асистент ЛЧ
Вінісіус Жуніор
Вік: 23
Клуб: Реал Мадрид
Збірна: Бразилія
Досягнення протягом року: переможець Кубка Іспанії та Клубного чемпіонату світу
Рубен Діаш
Вік: 26
Клуб: Манчестер Сіті
Збірна: Португалія
Досягнення протягом року: чемпіон Англії, переможець Кубка Англії, переможець ЛЧ, переможець Суперкубка УЄФА
Антуан Грізманн
Вік: 32
Клуб: Атлетіко
Збірна: Франція
Досягнення протягом року: фіналіст ЧС
Ілкай Гюндоган
Вік: 32
Клуб: Манчестер Сіті / Барселона
Збірна: Німеччина
Досягнення протягом року: чемпіон Англії, переможець Кубка Англії, переможець ЛЧ