Football.ua визначить найкращого футболіста світу за власною версією, спираючись на принципи демократії та думку наших читачів.
Лука Модрич, Getty Images
25 жовтня 2023, 13:00
30 жовтня в Парижі відбудеться церемонія вручення Золотого м'яча. За тиждень до цієї події, Football.ua пропонує своїм читачам втілитися в роль експертів журналу France Football і визначити кращого футболіста світу за власною, "народною" версією.
Голосування відбуватиметься у кілька етапів. 30 футболістів-офіційних претендентів на "Золотий м'яч" ми розділили на три групи — за прізвищем у алфавітному порядку. Голосування в кожній групі триватиме рівно добу — від 13:00 до 13:00 наступного дня. До наступного раунду виходять футболісти, що зайняли перші три місця в своїх групах. Далі — півфінал з 9 кандидатами, що триватиме дві доби — з ранку четверга до ранку суботи. Якщо у півфіналі один з номінантів набере 50% + 1 голос — він буде оголошений достроковим переможцем "Народного Золотого м'яча" (саме така ситуація трапилась минулого року, коли Карім Бензема у півфіналі набрав понад 60% голосів) Якщо ж ні — у фінал виходять перші три місяця півфінального голосування.
Фінал триватиме впродовж уїк-енду, а в понеділок, 30 жовтня, зранку ми оголосимо ім'я володаря ЗМ за версією наших читачів, а ввечері того ж дня, дізнаємося чи співпала Ваша думка з вибором експертів France Football.
Ось посилання на голосування в першій та другій групах та графік майбутніх голосувань:
Група перша: 23.10.22; 13:00 — 24.10.22; 13:00
Група друга: 24.10.22; 13:00 — 25.10.22; 13:00
Група третя: 25.10.22; 13:00 — 26.10.22; 13:00
Півфінал: 26.10.22; 13:00 — 28.10.22; 13:00
Фінал: 28.10.22; 13:00 — 30.10.22; 13:00
Наголошуємо, що метою конкурсу є не прогноз того, хто отримає Золотий м'яч, а визначення думки наших читачів. Тому, питання в опитуванні звучить не "Хто отримає Золотий м'яч", а "Хто, на вашу думку, має отримати Золотий м'яч"? Просимо голосувати виходячи саме з цього принципу.
Отож, починаємо голосування в третій групі.
Лука Модрич
Вік: 38
Клуб: Реал
Збірна: Хорватія
Досягнення впродовж року: бронзовий призер ЧС, переможець Кубку Іспанії
Джамал Мусіала
Вік: 20
Клуб: Баварія
Збірна: Німеччина
Досягнення впродовж року: чемпіон Німеччини
Мартін Едегор
Вік: 24
Клуб: Арсенал
Збірна: Норвегія
Досягнення впродовж року: переможець Суперкубку Англії
Андре Онана
Вік: 27
Клуб: Інтер Мілан/Манчестер Юнайтед
Збірна: Камерун
Досягнення впродовж року: фіналіст ЛЧ
Віктор Осімген
Вік: 24
Клуб: Наполі
Збірна: Нігерія
Досягнення впродовж року: чемпіон Італії, кращий бомбардир Серії А, кращий форвард Серії А
Родрі
Вік: 27
Клуб: Манчестер Сіті
Збірна: Іспанія
Досягнення впродовж року: чемпіон Англії, переможець Кубку Англії, переможець ЛЧ, переможець Суперкубка УЕФА, переможець Ліги Націй
Букайо Сака
Вік: 22
Клуб: Арсенал
Збірна: Англія
Досягнення впродовж року: переможець Суперкубку Англії
Мохамед Салах
Вік: 31
Клуб: Ліверпуль
Збірна: Єгипет
Досягнення впродовж року: -
Бернарду Сілва
Вік: 29
Клуб: Манчестер Сіті
Збірна: Португалія
Досягнення впродовж року: чемпіон Англії, переможець Кубку Англії, переможець ЛЧ, переможець Суперкубку УЕФА
Ерлінг Голанд
Вік: 23
Клуб: Манчестер Сіті
Збірна: Норвегія
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