Чтиво

Football.ua визначить найкращого футболіста світу за власною версією, спираючись на принципи демократії та думку наших читачів.

30 жовтня в Парижі відбудеться церемонія вручення Золотого м'яча. За тиждень до цієї події, Football.ua пропонує своїм читачам втілитися в роль експертів журналу France Football і визначити кращого футболіста світу за власною, "народною" версією.

Голосування відбуватиметься у кілька етапів. 30 футболістів-офіційних претендентів на "Золотий м'яч" ми розділили на три групи — за прізвищем у алфавітному порядку. Голосування в кожній групі триватиме рівно добу — від 13:00 до 13:00 наступного дня. До наступного раунду виходять футболісти, що зайняли перші три місця в своїх групах. Далі — півфінал з 9 кандидатами, що триватиме дві доби — з ранку четверга до ранку суботи. Якщо у півфіналі один з номінантів набере 50% + 1 голос — він буде оголошений достроковим переможцем "Народного Золотого м'яча" (саме така ситуація трапилась минулого року, коли Карім Бензема у півфіналі набрав понад 60% голосів) Якщо ж ні — у фінал виходять перші три місяця півфінального голосування.

Фінал триватиме впродовж уїк-енду, а в понеділок, 30 жовтня, зранку ми оголосимо ім'я володаря ЗМ за версією наших читачів, а ввечері того ж дня, дізнаємося чи співпала Ваша думка з вибором експертів France Football.

Ось посилання на голосування в першій та другій групах та графік майбутніх голосувань:

Група перша: 23.10.22; 13:00 — 24.10.22; 13:00

Група друга: 24.10.22; 13:00 — 25.10.22; 13:00

Група третя: 25.10.22; 13:00 — 26.10.22; 13:00

Півфінал: 26.10.22; 13:00 — 28.10.22; 13:00

Фінал: 28.10.22; 13:00 — 30.10.22; 13:00

Наголошуємо, що метою конкурсу є не прогноз того, хто отримає Золотий м'яч, а визначення думки наших читачів. Тому, питання в опитуванні звучить не "Хто отримає Золотий м'яч", а "Хто, на вашу думку, має отримати Золотий м'яч"? Просимо голосувати виходячи саме з цього принципу.

Отож, починаємо голосування в третій групі.

Лука Модрич

Вік: 38

Клуб: Реал

Збірна: Хорватія

Досягнення впродовж року: бронзовий призер ЧС, переможець Кубку Іспанії

Джамал Мусіала

Вік: 20

Клуб: Баварія

Збірна: Німеччина

Досягнення впродовж року: чемпіон Німеччини

Мартін Едегор

Вік: 24

Клуб: Арсенал

Збірна: Норвегія

Досягнення впродовж року: переможець Суперкубку Англії

Андре Онана

Вік: 27

Клуб: Інтер Мілан/Манчестер Юнайтед

Збірна: Камерун

Досягнення впродовж року: фіналіст ЛЧ

Віктор Осімген

Вік: 24

Клуб: Наполі

Збірна: Нігерія

Досягнення впродовж року: чемпіон Італії, кращий бомбардир Серії А, кращий форвард Серії А

Родрі

Вік: 27

Клуб: Манчестер Сіті

Збірна: Іспанія

Досягнення впродовж року: чемпіон Англії, переможець Кубку Англії, переможець ЛЧ, переможець Суперкубка УЕФА, переможець Ліги Націй

Букайо Сака

Вік: 22

Клуб: Арсенал

Збірна: Англія

Досягнення впродовж року: переможець Суперкубку Англії

Мохамед Салах

Вік: 31

Клуб: Ліверпуль

Збірна: Єгипет

Досягнення впродовж року: -

Бернарду Сілва

Вік: 29

Клуб: Манчестер Сіті

Збірна: Португалія

Досягнення впродовж року: чемпіон Англії, переможець Кубку Англії, переможець ЛЧ, переможець Суперкубку УЕФА

Ерлінг Голанд

Вік: 23

Клуб: Манчестер Сіті

Збірна: Норвегія

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