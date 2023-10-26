Чтиво

30 жовтня в Парижі відбудеться церемонія вручення Золотого м'яча. Football.ua пропонує своїм читачам втілитися в роль експертів журналу France Football і визначити кращого футболіста світу за власною, "народною" версією.

Голосування відбуватиметься у кілька етапів. 30 футболістів-офіційних претендентів на "Золотий м'яч" ми розділили на три групи — по прізвищу за алфавітом. Голосування в кожній групі тривало рівно добу — від 13:00 до 13:00 наступного дня. До наступного раунду вийшли футболісти, що зайняли перші три місця в своїх групах. Нині — півфінал з 9 кандидатами, що триватиме дві доби — від ранку четверга до ранку суботи. Якщо у півфіналі один з номінантів набере 50% + 1 голос — він буде оголошений достроковим переможцем "Народного Золотого м'яча" (саме така ситуація сталася минулого року, коли Карім Бензема у півфіналі набрав понад 60% голосів) Якщо ж ні — у фінал виходять перші три місяця півфінального голосування.

Фінал триватиме протягом уїк-енду, а в понеділок, 30 жовтня, зранку ми оголосимо ім'я володаря ЗМ за версією наших читачів, а ввечері того ж дня, дізнаємося чи співпала Ваша думка з вибором експертів France Football.

Ось посилання на голосування в перших двох групах та графік майбутніх голосувань:

Група перша: 23.10.22; 13:00 — 24.10.22; 13:00

Група друга: 24.10.22; 13:00 — 25.10.22; 13:00

Група третя: 25.10.22; 13:00 — 26.10.22; 13:00

Півфінал: 26.10.22; 13:00 — 28.10.22; 13:00

Фінал: 28.10.22; 13:00 — 30.10.22; 13:00

Наголошуємо, що метою конкурсу є не прогноз того, хто отримає Золотий м'яч, а визначення думки наших читачів. Тому, питання в опитуванні звучить не "Хто отримає Золотий м'яч", а "Хто, на вашу думку, має отримати Золотий м'яч"? Просимо голосувати виходячи саме з цього принципу.

Отож, починаємо голосування в третій групі.

Хуліан Альварес

Вік: 23

Клуб: Манчестер Сіті

Збірна: Аргентина

Досягнення протягом року: чемпіон світу, чемпіон Англії, переможець Кубку Англії, переможець ЛЧ, переможець Суперкубку УЕФА

Результат голосування в групі: друге місце, 13,8%

Коментар: Попри конкуренцію з самим Ерлінгом Голандом, перший сезон Хуліана Альвареса в Манчестер Сіті пройшов доволі вдало. Аргентинець зумів вписатися в основу "містян" і набрати 22 пункти за системою "гол+пас". Інша справа, що один з найбільш багатообіцяючих аргентинських форвардів покоління мав би грати першу скрипку в своїй команді і бути її головною зіркою. Преса "сватає" Голанда в Реал чи Барселону, втім сам аргентинець говорить, що задоволений своєю кар'єрою в Манчестері. Так чи інакше, його номінація на цьогорічний ЗМ виглядає логічною і заслуженою. Як і вихід в півфінал нашого конкурсу.

Кевін Де Брюйне

Вік: 32

Клуб: Манчестер Сіті

Збірна: Бельгія

Досягнення протягом року: чемпіон Англії, переможець Кубку Англії, переможець ЛЧ, переможець Суперкубку УЕФА, кращий асистент АПЛ, кращий асистент ЛЧ

Результат голосування в групі: перше місце, 51,9%

Коментар: Якби Золотий м'яч давали за сукупністю досягнень протягом кар'єри, Де Брюйне був би головним фаворитом. Ось уже вісім років Де Брюйне, без перебільшення, системотворчий гравець Манчестер Сіті. Саме навколо бельгійця будується і перебудовується команда. Тому за Де Брюйне було особливо радісно, коли "містяни" цьогоріч нарешті виграли ЛЧ. Він заслужив це як ніхто інший.

Ерлінг Голанд

Вік: 23

Клуб: Манчестер Сіті

Збірна: Норвегія

Досягнення протягом року: чемпіон Англії, переможець Кубку Англії, переможець ЛЧ, переможець Суперкубку УЕФА, кращий бомбардир ЛЧ, гравець сезону в АПЛ, кращий бомбардир АПЛ, рекордсмен за кількістю голів в АПЛ, гравець сезону в Манчестер Сіті

Результат голосування в групі: перше місце, 74,3%

Коментар: Головна зірка нового покоління. Мало хто сумнівається, що Голанд ще візьме свій Золотий м'яч, а може й не один. Але не факт, що цього року. Норвежцю лише 23 роки і враховуючи його талант, цілком можна очікувати, що попереду сезон, коли він буде основним і мало не безальтернативним претендентом на головну індивідуальну нагороду футболу. Але поки цього не сталося, інтрига триває.

Ілкай Гюндоган

Вік: 32

Клуб: Манчестер Сіті/Барселона

Збірна: Німеччина

Досягнення протягом року: чемпіон Англії, переможець Кубку Англії, переможець ЛЧ

Результат голосування в групі: третє місце, 11,3%

Коментар: Станом на 13:00 24 жовтня, в своїй групі Гюндоган випередив на три (!!!) голоси Джуда Беллінгема і проскочив таки у півфінальне голосування. Своєю насиченою і довгою кар'єрою він безумовно заслужив номінації на Золотий м'яч, але варто також визнати, що майже ніколи німець турецького походження не був "першою скрипкою" в своїх командах, а такого типу гравцям важко реально претендувати на індивідуальні нагороди.

Гаррі Кейн

Вік: 30

Клуб: Тоттенгем/Баварія

Збірна: Англія

Досягнення протягом року: став кращим бомбардиром в історії Тоттенгема та збірної Англії

Результат голосування в групі: третє місце, 9,3%

Коментар: Влітку цього року Кейн нарешті змінив клуб і тепер нарешті зможе реально боротися за трофеї. І якщо він разом з Баварією виграє Лігу чемпіонів, з високою вірогідністю претендуватиме на Золотий м'яч. Англійцю зараз 30 років, отже ще 3-4 сезони у нього на це буде.

Кіліан Мбаппе

Вік: 24

Клуб: ПСЖ

Збірна: Франція

Досягнення протягом року: фіналіст ЧС, кращий бомбардир ЧС, чемпіон Франції, кращий бомбардир чемпіонату Франції

Результат голосування в групі: друге місце, 22,4%

Коментар: Багато хто передрікав, що коли завершиться епоха протистояння Мессі-Роналду, почнеться протистояння Голанд-Мбаппе. Що ж, нинішнє нагородження Золотим м'ячем, цілком можна назвати моментом цього переходу. Хоча звісно, дещо бракує безпосередніх матчів команд Голанда проти Мбаппе. Поки що ми можемо очікувати на такі матчі лише в Лізі чемпіонів. Але враховуючи нещодавню епопею з підписанням нового контракту з ПСЖ, не можна виключати, що рано чи пізно ми побачимо норвежця і француза в одному чемпіонаті. Вболівальники від цього лише виграли б.

Ліонель Мессі

Вік: 36

Клуб: ПСЖ/Інтер Маямі

Збірна: Аргентина

Досягнення протягом року: чемпіон світу, кращий гравець ЧС, чемпіон Франції

Результат голосування в групі: перше місце, 48,9%

Коментар: Аргументи прихильників Ліонеля Мессі в його боротьбі за восьмий Золотий м'яч виглядають переконливо — він чемпіон світу, кращий гравець ЧС, головна зірка покоління, що відходить. Золотий м'яч-2023 став би красивим вінцем великої кар'єри. Втім, аргументи критиків не менш переконливі — після ЧС у аргентинця фактично не було жодних істотних досягнень на футбольному полі. Він вилетів з ПСЖ ще на стадії 1/8 ЛЧ, не показував нічого значущого навіть в чемпіонаті Франції.

Чиї аргументи переважають — вирішуйте самі.

Родрі

Вік: 27

Клуб: Манчестер Сіті

Збірна: Іспанія

Досягнення протягом року: чемпіон Англії, переможець Кубку Англії, переможець ЛЧ, переможець Суперкубка УЕФА, переможець Ліги Націй

Результат голосування в групі: друге місце, 7,9%

Коментар: В коментарях під голосуванням третьої групи розпалилися серйозні дискусії, щодо несправедливості ігнорування гравців типу Родрі при врученні індивідуальних нагород. Дійсно, вболівальники значно більше звертають увагу на красиві голи класичних нападників, шалену швидкість вінгерів та техніку атакуючих хавбеків. Родрі за талантом і користю, яку він приносив на полі в минулому сезоні, не поступається головним зіркам Манчестер Сіті. Тільки опорним півзахисникам Золоті м'ячі не дають. Виправити цю несправедливість, принаймні в межах нашого сайту, ви можете в голосуванні.

Мохамед Салах

Вік: 31

Клуб: Ліверпуль

Збірна: Єгипет

Досягнення протягом року: —

Результат голосування в групі: третє місце, 4,6%

Коментар: Очевидно найкращі часи єгипетського форварда уже залишилися позаду. Тим не менш, він залишається важливим гравцем Ліверпуля і все ще показує яскраву гру, за що й отримав відсоток голосів, що дозволив вийти йому в півфінал. За сукупністю досягнень в кар'єрі, це цілком заслужено.

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