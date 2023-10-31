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Саудівська Аравія буде єдиним кандидатом на проведення мундіалю.

Австралія вирішила не подавати заявку на проведення чемпіонату світу у 2034 році. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу Австралії.

"Ми вивчили можливість подання заявки на проведення чемпіонату світу з футболу і, взявши до уваги всі фактори, дійшли рішення не робити цього щодо змагань 2034 року", — сказано в заяві ФФА.

За інформацією ЗМІ, Австралія вирішила зосередити зусилля на проведенні жіночого Кубка Азії у 2026 році, а також клубного чемпіонату світу у 2029 році.

Таким чином Саудівська Аравія залишається єдиним кандидатом на проведення ЧС-2034.