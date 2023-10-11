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Партнерами по угоді можуть стати Австралія, Малайзія та Сінгапур.

Індонезія хоче провести чемпіонат світу 2034 року і для цього веде переговори з Австралією, Малайзією та Сінгапуром, щоб подати спільну заявку. Про це повідомляє insidethegames.

"Ми обговорюємо заявку з Австралією. Коли я відвідав Малайзію та Сінгапур, вони висловили зацікавленість приєднатися до Індонезії та Австралії. Ми досить сильні.

Я думаю, ФІФА подбає про те, щоб Близький Схід був господарем турніру, як і Катар минулого року. Японія і Корея також були господарями. Я впевнений, що ФІФА спробує інші країни.

Потенціал перемоги, якщо ми об’єднаємося з Австралією, Малайзією та Сінгапуром, теж великий", — сказав глава Футбольної асоціації Індонезії Ерік Тохір.

Також наголошується, що Індонезія має згоду такого рішення з боку президента країни Джоко Відодо.

В даний час у ФІФА є одна заявка на проведення мундіалю у 2034 році, яка походить від Саудівської Аравії.

Додамо, що останній термін подання заявок встановлено на 31 жовтня.

Також варто згадати, що нещодавно Індонезія втратила право на проведення молодіжного чемпіонату світу серед команд U-20, оскільки країна відмовилася приймати делегацію збірної Ізраїлю.