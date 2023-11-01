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Наставник жіночої збірної України поділився своїми думками після гри із Грецією.

Виконувач обов'язків головного тренера жіночої збірної України Володимир Пятенко прокоментував дебютну перемогу "синьо-жовтих" у Лізі націй проти Греції (1:0).

"Два рази грекині грали вдома. При своїх трибунах вони грають у зовсім інший футбол. Хоча ми все розбирали — вони, в принципі, не здивували, у другій грі — тим більше. Перед першим матчем ми знали, як вони грають: часті здвоювання флангів у них виходять, по дві гравчині в одній позиції, підбирання й довгі передачі. У першій грі ми справлялися, у другій — внесли нюанси.

Думаю, заслужена перемога. Хоч і важкувата, але перемога. У першій грі ми також не заслуговували на поразку.

У першому таймі першої гри не завжди вдавалися підбирання. Ці нюанси включили, попрацювали. У принципі, в другій грі у цьому компоненті додали. Підбирання були на нашому боці.

Забитий гол? Ми акцентували увагу на добиваннях: якщо у наші ворота, ми завжди стараємося страхувати воротарку; в інші — теж акцент був щодо добивання. Знову ж, тренувалися, робили вправи, йшли на добивання.

У нас є всі дані про функціональний та фізичний стан футболісток. Тому десь освіжили команду, десь зробили перестановки. Усі гравчині, що були на зборі, були готові грати що в першій, що в другій грі.

Задоволений гравчинями і в першому матчі, і в другому. І тими, які у двох іграх не зіграли. Я всіма задоволений. Перед цим у трьох матчах потрібно було освіжати гру, додавати швидкості. У цій грі, поки всі витримували той темп, який ми самі й встановили, замін не робили. Важкувата, але заслужена перемога.

Травма Овдійчук? Зараз будуть дані. Думаю, що, дай Боже, все буде добре. Нічого серйозного. Але поки даних немає.

Ми виходимо на кожну гру перемагати: десь виходить, десь ні. У нас шість ігор Ліги націй, одна із задач — переглянути всіх кандидаток. Та ж Басанська зазнала травми, і ми в останню мить зуміли замінити її. У нас задача стоїть — переглянути всіх гравчинь. Завдання одне — перемагати в кожній грі", - наводить слова Пятенка Суспільне Спорт.

Після чотирьох турів Україна набрала три очки та посідає третє місце у своєму дивізіоні, відстаючи від Сербії на чотири бали. Лідирує Польща – 10 очок, а у Греції – три бали.