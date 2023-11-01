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Тренер розповів про аргентинського гравця.

Наставник збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував вручення Ліонелю Мессі Золотого м'яча - повідомляє GOAL.

"Аргентинці кажуть, що Мессі найкращий футболіст всіх часів. Він один із них, але важко сказати, що він кращий за Кріштіану Роналду чи Кіліана Мбаппе".

Французька команда поступилася збірній Аргентини у фіналі чемпіонату світу 2022 року по пенальті.

Ліонель отримав восьмий Золотий м'яч та обійшов Кріштіану на три індивідуальних нагороди.