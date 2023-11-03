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Заради роботи у національній команді івуарієць залишив бельгійський Стандард.

Колишній півзахисник донецького Металурга, Барселони та Манчестер Сіті Яя Туре став помічником головного тренера збірної Саудівської Аравії Роберто Манчіні. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу Саудівської Аравії.

Контракт із 40-річним івуарійським фахівцем було укладено на прохання італійського тренера.

До цього Туре працював на аналогічній посаді у бельгійському клубі, а також був асистентом у донецькому Олімпіці та у клубі з країни-404. Крім цього він тренував молодь в академії Тоттенгема.

Нагадаємо, Манчіні очолив збірну Саудівської Аравії минулого літа. Він уклав контракт до літа 2026 року, а його оклад складає близько 20 млн євро на рік.