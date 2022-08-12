Англія

Івуарієць повернувся до Англії.

Колишній півзахисник Манчестер Сіті, Барселони та інших клубів Яя Туре повернувся до Англії.

Івуарієць увійшов до тренерського штабу дитячої академії Тоттенгему. Поки що неясно, який дітей якої вікової категорії буде він тренувати.

"Я радий працювати у Тоттенгемі поряд із блискучими тренерами та молодими гравцями. Усі в Академії та в Клубі дуже прийняли мене. Давайте зробимо це!", — написав у Twitter Туре.

Нагадаємо, що свою тренерську діяльність Туре розпочав в Україні, коли увійшов до тренерського штабу донецького Олімпіка у 2021 році.

Раніше повідомлялось, що легендарний англійський форвард Джермейн Дефо буде працювати у структурі "шпор".