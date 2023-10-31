Саудити були єдиними, хто подав заявку на проведення мундіалю.
Джанні Інфантіно, Getty Images
31 жовтня 2023, 21:53
Чемпіонат світу 2034 року пройде в Саудівській Аравії, про що повідомив президент ФІФА Джанні Інфантіно.
"Футбол об’єднує світ, як жоден інший вид спорту. Чемпіонат світу є ідеальною вітриною для меседжу єдності та приєднання. Різні культури можуть бути разом", — наводить слова Інфантіно інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.
Раніше ФІФА заявляла, що світова першість має відбутися в Азії, а сьогодні з'явилася інформація, що Австралія відмовилася подавати заявку на проведення мундіалю.
Таким чином, Саудівська Аравія була єдиним претендентом на проведення ЧС-2034.