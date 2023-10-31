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Саудити були єдиними, хто подав заявку на проведення мундіалю.

Чемпіонат світу 2034 року пройде в Саудівській Аравії, про що повідомив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

"Футбол об’єднує світ, як жоден інший вид спорту. Чемпіонат світу є ідеальною вітриною для меседжу єдності та приєднання. Різні культури можуть бути разом", — наводить слова Інфантіно інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

Раніше ФІФА заявляла, що світова першість має відбутися в Азії, а сьогодні з'явилася інформація, що Австралія відмовилася подавати заявку на проведення мундіалю.

Таким чином, Саудівська Аравія була єдиним претендентом на проведення ЧС-2034.