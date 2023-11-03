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Італієць шокований організацією турніру.

Головний тренер збірної Саудівської Аравії Роберто Манчіні прокоментував організацію чемпіонату світу-2034, який пройде в країні на Близькому Сході.

"Це буде прекрасна можливість для всіх. Ми говоримо про історичну подію в світі футболу, майже неймовірному. Безумовно, за ці десять років Саудівська Аравія фантастично організовує все для проведення чемпіонату світу. У цієї країни є ресурси для того, щоб зробити це", — цитує Манчіні ITASportPress.

Раніше Роберто Манчіні виграв Євро-2020 зі збірною Італії та не потрапив із цією командою на ЧС-2022.