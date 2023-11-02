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Football.ua переклав матеріал The Athletic щодо проведення мундіалю 2034 року у цій країні Перської затоки.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно нещодавно повідомив, що Саудівська Аравія буде господарем чемпіонату світу з футболу у 2034 році. Для цієї країни це будуть перші змагання такого масштабу, тож що це значить для них, ФІФА та всього футбольного світу?

Мета проведення мундіалю: сторона ФІФА

Почнемо з відповіді, яку вболівальники будуть чути протягом наступних 11 років: для розвитку гри. Організація та її президент Інфантіно регулярно розповідають про роль ФІФА у розвитку спорту в усьому світі. На офіційному сайті організації зазначається, що ФІФА "модернізує футбол, щоб стати глобальним, доступним та інклюзивним у всіх аспектах. Не лише на одному-двох континентах, а всюди".

Хоча вболівальники справедливо можуть задатися наступним питанням: як уживаються інклюзивність у всіх аспектах і Саудівська Аравія, де правозахисні організації повідомляли про понад 100 страт протягом 2023 року і де представників ЛГБТК+ дискримінують за законом.

В інтерв'ю з колишнім генсеком ФІФА Жеромом Вальке, нині засудженим за отримання хабарів, можна знайти один з варіантів відповідей, чому ж організації може подобатися Саудівська Аравія в якості господаря мундіалю. У 2013 році він сказав, що іноді "менше демократії — краще для організації чемпіонату світу".

Таким чином, проведення турніру у подібних країнах спрощує чимало процедур для організації, а також веде до більш прибуткового проведення ЧС, доходи від якого потім можна більш рівномірно розподілити між асоціаціями-членами, які внаслідок цього будуть більш задоволені ФІФА та президентом Інфантіно.

Мета проведення мундіалю: сторона Саудівської Аравії

Національна мета країни пов'язана з "Баченням 2030", яке в урядовій літературі описується як "унікальний трансформаційний план економічних і соціальних реформ, який відкриває Саудівську Аравію для світу", з ідеєю диверсифікації економіки від нафти і газу для створення більш сталої довгострокової економіки.

"ЧС-2034 — наше запрошення світу поспостерігати за розвитком Саудівської Аравії, відчути її культуру та стати частиною її історії", — заявляв Яссер Аль-Мізехаль, президент місцевої Федерації футболу.

Спочатку саудівці були націлені на 2030 рік і могли подати спільну заявку з Єгиптом і Грецією, але відмовилися від цієї ідеї, оскільки зрозуміли, що ФІФА навряд так швидко надасть право на організацію турніру країні, яка межує з Катаром, господарем ЧС у 2022 році.

Під керівництвом Мохаммеда бін Салмана, наслідного принца, у Саудівській Аравії занурилися у спортивні проекти. Зокрема йдеться про Суверенний фонд країни, який придбав клуб АПЛ Ньюкасл, інвестував у професійний гольф-тур LIV Golf, а також підписав 10-річну угоду на 650 млн доларів щодо проведення гонок Формули-1 і боксерського поєдинку у важкій вазі 2019 року між Ентоні Джошуа та Енді Руїсом. Звісно ж, не варто забувати про запуск футбольної Професійної ліги Саудівської Аравії, клуби якої поповнилися чималою кількістю зіркових гравців.

На початку цього року посол Канади у Саудівській Аравії з 2015 по 2018 рік Денніс Горак сказав The Athletic, що все відкриття сфери розваг і спорту є великою частиною "Бачення 2030".

"З LIV Golf і спонсорством високого рівня, як-от Ліонель Мессі у статусі амбасадора туризму, вони намагаються підняти це на інший рівень і зробити більш глобальним. Репутація Саудівської Аравії у всьому світі потребує поліпшення, і мова йде про спробу ребрендингу країни", — заявив він.

Час проведення турніру

Наразі невідомо, в який проміжок часу відбуватиметься мундіаль у Саудівській Аравії. Турнір у Катарі перенесли на зиму через спекотне літо Перської затоки. Максимальна денна температура становить близько 41 градуса Цельсія, а мінімальна — близько 31. У Саудівській Аравії, як правило, трохи спекотніше, з максимумом близько 43 і мінімумом близько 30 градусів Цельсія.

Як і у Катарі, погодні умови не сприяють ані грі, ані відвідуванню матчів. Ймовірніше за все, саудівці чіплятимуться за будь-які можливості та будуть готові провести турнір коли завгодно, аби тільки він відбувся.

Футбольна спадщина Саудівської Аравії

Організований футбол у країні відносно молодий, але футбольна культура там, безперечно, більш усталена, ніж у Катарі до проведення турніру у 2022 році. Національну федерацію футболу саудівці створили лише у 1956 році, а перша професійна ліга стартувала аж через 20 років. Історично найкращі гравці Саудівської професійної ліги були місцевими, але це почало змінюватися у 90-х.

Збірна Саудівської Аравії вперше здобула місце на ЧС у 1994 році, подарувавши вболівальникам один з найефектніших голів на турнірі.

Відтоді вони брали участь майже у всіх мундіалях, пропустивши лише турніри у ПАР і Бразилії, а у Катарі саудівці стали єдиною командою, якій вдалося здолати Аргентину, майбутніх переможців турніру.

Зараз збірну тренує італієць Роберто Манчіні, але престижні головні тренери не є чимось новим для цієї команди. Певний час збірну очолювали угорець Ференц Пушкаш, бразильці Маріо Загалло і Карлос Альберто Паррейра, нідерландці Френк Райкард і Берт ван Марвейк, а також француз Ерве Ренар.

Розвиток місцевої ліги внаслідок проведення ЧС

Майже напевно чемпіонат Саудівської Аравії продовжить розвиватися, хоча і можна стверджувати, що причинно-наслідкового зв'язку між проведенням мундіалів і зростанням локальних турнірів команд-господарів взагалі немає. Місцева ліга продовжить розвиватися, тому що саудівський уряд публічно взяв на себе десятирічне зобов'язання щодо футболу, яке може взяти майже будь-який уряд, якому такі інвестиції були б по кишені.

Проведення найпопулярнішої спортивної події на планеті — подвоєння ставки на футбол з боку наслідного принца. Спорт, а особливо такий як футбол, може допомогти бін Салману та його сім'ї позбутися економічної залежності Саудівської Аравії від викопного палива для отримання прибутку.

Спорт є загальнопопулярним і дозволяє будь-яким урядам поширювати позитивні повідомлення про свої країни. Таким чином, можна сказати, що саудівці рекламують себе не тільки як місце для відвідування, але і для роботи, а величезні спортивні інвестиції держави становлять лише незначну частину суми, яка витрачається на базову інфраструктуру, туризм і нові галузі.

Не варто забувати про вплив на здоров'я нації (населення країни молоде, але поки не надто активне), а також регіональні та глобальні політичні амбіції саудівців, які прагнуть відповідати статусу найбільшої у Перській затоці держави.

Проблеми з правами людини

У своїй нещодавній заяві правозахисна і дослідницька група Human Rights Watch різко розкритикувала ФІФА за недотримання власної ж політики щодо прав людини. Список таких порушень у Саудівській Аравії є досить великим.

HRW звернула увагу на те, що у країні права жінок досі лишаються підпорядкованими правам чоловіків, а позашлюбний секс і одностатеві стосунки є злочином, який може каратися смертю. Масові страти за різноманітні злочини все ще є звичайним явищем, а критикам уряду загрожує домашній арешт, ув'язнення чи навіть тортури. Немає політичних партій, профспілок чи незалежних ЗМІ. У 2018 році саудівські агенти за критику уряду вбили та розчленували журналіста Джамаля Хашоггі. Багато західних спецслужб вважають, що замовником вбивства є сам бін Салман, проте він, очікувано, заперечує таку можливість.

Саудівці залежать від трудових мігрантів так само, як Катар та ОАЕ, але ставиться до них так само погано. За словами Мінкі Вордена, директора із глобальних ініціатив HRW, є всі підстави побоюватися за життя тих, хто має зайнятися будівництвом та обслуговуванням стадіонів, готелів та іншої інфраструктури до ЧС-2034. Саудівська Аравія бере участь у запеклій громадянській війні у сусідньому Ємені, яка стала ще одним проксі-конфліктом з її регіональним ворогом Іраном.

Якщо ви вважали, що проведення чемпіонату світу з футболу у Катарі було суперечливим, то Саудівська Аравія лише підвищить градус.

За матеріалами видання The Athletic.