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Футбольний клуб Рух та його засновник Григорій Козловський відгукнулися на прохання українських артилеристів і забезпечили їх необхідним устаткуванням.

Футбольний клуб Рух та його почесний президент Григорій Козловський забезпечили бійців 45-ї окремої артилерійської бригади необхідним спорядженням.

Українські військові отримали 8 антиланцетних комплексів "Зозулька", 32 автономних дизельних опалювача, 8 BanderPower та колеса для вантажівок.

Григорій Козловський зазначив: "З наближенням зими ворог став все частіше атакувати українські міста. Та наші військові дають гідний бій окупантам. Сьогодні ми маємо підтримати наших воїнів та надати все необхідне для захисту нашої країни від ворога. Наші бійці потребують не тільки зброї та боєприпасів, щоб нищити агресора, а й різного роду обладнання та спорядження, і ФК Рух завжди готовий допомогти в цьому. Адже ця допомога йде безпосередньо на передову для наших воїнів, і це найменше що ми можемо зробити для наближення нашої спільної Перемоги".

"Запити від військових почастішали, але нас це тішить, адже це означає, що захисники довіряють Руху та його засновнику Григорію Козловському і знають, що ми оперативно реагуємо на їх запити. У нас є команда людей, яка у короткі терміни знаходить все необхідне для ЗСУ. Попри всі складнощі, які є з логістикою та пошуком деяких речей, нам вдається швидко та вчасно передати військовим необхідну допомогу", – зазначив генеральний директор ФК Рух Ігор Дедишин.

Раніше Козловський передав на потреби 45-ої окремої артилерійської бригади комплектуючі до системи Starlink. Загальна сума допомоги склала понад 800 тисяч гривень. Взимку 45-та окрема артилерійська бригада ЗСУ отримала інноваційні сучасні дрони. А навесні "жовто-чорні" передали 45 окремій артилерійській бригаді ЗСУ сім квадрокоптерів DJI Mavic 3 та партію з шести безпілотників "Мара".