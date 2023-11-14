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Насолоджуйтеся обома сервісами в одній передплаті.

Setanta Sports — провідна спортивна мультимедійна платформа в країнах Східної Європи та Центральної Азії, і стрімінговий сервіс з світовим ім'ям Netflix оголосили про ексклюзивне партнерство в 13 країнах, аби надати підписникам доступ до перегляду найкращих спортивних подій та розважального контенту в одній пропозиції! Нова підписка Fan Pack дозволить підключитися до Setanta Sports і Netflix за єдиною платою.

Якщо вас переповнюють емоції перед довгоочікуваним матчем року, вирішальним боєм в UFC чи захоплюючими гонками, і водночас ви шукаєте іншого виду розваги — наприклад, серіал “Відьмак” для занурення у фентезі світ чи серіал “Корона”, щоб потрапити в історичну драму, або “Бекхем”, аби пережити реальну історії, Fan Pack має все і для кожного. Для тих, хто ще не є вболівальниками, але хоче отримати нові враження, ви зможете зануритися в світ спорту, як ніколи раніше.

Тепер ви можете дивитися Формулу-1 на Setanta Sports і дізнатися більше про цей вид спорту завдяки документальному серіалу Netflix "Формула 1: Жени, щоб вижити", або відкрити для себе визнані документальні серіали, присвячені тенісу. Все це в одному пакеті.

"Ми надзвичайно раді співпраці з Netflix у створенні ексклюзивного поєднання спорту та розваг. Глобальне визнання Netflix, його культові фільми та серіали відіграють ключову роль у посиленні нашої присутності на ринку, а наш Fan Pack пропонує неповторне поєднання висококласного спорту та улюбленого контенту від Netflix. Ця партнерська угода є важливою віхою у переосмисленні розваг та забезпеченні можливості знайти все, що потрібно, в одному пакеті для кожного", — сказала заступник генерального директора Setanta Sports Тамара Бадашвілі.

"Ми завжди намагаємося полегшити глядачам можливість підписатися і насолоджуватися шоу та фільмами Netflix на їхньому телевізорі, мобільному телефоні, планшеті чи комп'ютері — вдома чи в дорозі. Дуже захоплює те, що завдяки цій особливій партнерській угоді відразу в кількох країнах ми робимо Netflix ще доступнішим для широкого кола глядачів, які цікавляться найгучнішими подіями у світі спорту та розваг", — наголосила Мая Порчинська, Директор з розвитку бізнесу у Центральній та Східній Європі в Netflix.

Де і як придбати Fan Pack?

Щоб скористатися комбінованою пропозицією від Setanta Sports і Netflix, відвідайте сторінку пропозиції на сайті setantasports.com/fanpack та оберіть пакет, який підходить найбільше.

Ціни на пакети наступні:

· Базовий: 4,99 євро

· Стандартний: 7,49 євро

· Преміум: 9,99 євро.