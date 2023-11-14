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Бразилець може переїхати на Близький Схід.

Півзахисник Вест Гема Лукас Пакета може змінити клубну прописку, повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, Пакетою цікавляться у чемпіонаті Саудівської Аравії. Один з клубів готовий зробити щедру пропозицію щодо трансферу 26-річного півзахисника.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті взимку буде намагатися підписати Пакету. Зазначається, що Пеп Гвардіола бачить у гравці збірної Бразилії футболіста, який здатний замінити Кевіна Де Брюйне у довгостроковій перспективі.

Цього сезону, Лукас Пакета зіграв за Вест Гем 15 матчів, забив чотири голи та віддав одну гольову передачу.