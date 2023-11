Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що Баварія узгодила контракт з Несторі Іракундою, який виступає за Аделаїду Юнайтед.

17-річний вінгер приєднається до клубу 1 липня 2024 року.

Раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що німецький клуб заплатить за трансфер 17-річного вундеркінда 3 млн євро плюс бонуси, які залежать від досягнень уродженця Танзанії в Баварії.

У 17 років Іракунда вже встиг зіграти в 33-х матчах чемпіонату Австралії, в яких забив дев'ять м'ячів і зробив дві результативні передачі.

Bayern are close to signing 17-year-old winger Nestory Irankunda from Adelaide United, reports @FabrizioRomano



He has a ridiculous right foot ☄️🇦🇺



(via @aleaguemen)pic.twitter.com/nF1X3pNnS9