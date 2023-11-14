Несторі Іракунда став гравцем німецького гранда.
Несторі Іракунда, Фото - Фабріціо Романо
14 листопада 2023, 11:57
Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що Баварія узгодила контракт з Несторі Іракундою, який виступає за Аделаїду Юнайтед.
17-річний вінгер приєднається до клубу 1 липня 2024 року.
Раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що німецький клуб заплатить за трансфер 17-річного вундеркінда 3 млн євро плюс бонуси, які залежать від досягнень уродженця Танзанії в Баварії.
У 17 років Іракунда вже встиг зіграти в 33-х матчах чемпіонату Австралії, в яких забив дев'ять м'ячів і зробив дві результативні передачі.
Раніше повідомлялось, що Баварія закінчила фінансовий рік із прибутком у рекордний 31-й раз поспіль.