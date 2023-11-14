Іспанія

Наставник "матрацників" поділився своїми думками про португальського футболіста.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував майбутнє нападаючого Жоау Феліша, який нині виступає за Барселону на правах оренди.

"Все, що відбудеться з Жоау Фелішем у червні, буде великим плюсом для Атлетіко. Якщо він залишиться в Барселоні, то клуб отримає солідну суму грошей, а якщо він повернеться до нас, то залишиться ще три роки за його контрактом, і він зможе внести внесок у гру команди", — наводить слова Сімеоне Mundo Deportivo.

Цього сезону Феліш провів 14 поєдинків у складі "блаугранас", у яких забив три м'ячі і віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, Феліш став гравцем Атлетіко влітку 2019 року за 127 мільйонів євро. З того часу він провів за "матрацників" 131 матч, у яких забив 34 голи та віддав 18 гольових передач.