Наставник "матрацників" поділився своїми думками про португальського футболіста.
Дієго Сімеоне та Жоау Феліш, Getty Images
14 листопада 2023, 12:22
Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував майбутнє нападаючого Жоау Феліша, який нині виступає за Барселону на правах оренди.
"Все, що відбудеться з Жоау Фелішем у червні, буде великим плюсом для Атлетіко. Якщо він залишиться в Барселоні, то клуб отримає солідну суму грошей, а якщо він повернеться до нас, то залишиться ще три роки за його контрактом, і він зможе внести внесок у гру команди", — наводить слова Сімеоне Mundo Deportivo.
Цього сезону Феліш провів 14 поєдинків у складі "блаугранас", у яких забив три м'ячі і віддав чотири результативні передачі.
Нагадаємо, Феліш став гравцем Атлетіко влітку 2019 року за 127 мільйонів євро. З того часу він провів за "матрацників" 131 матч, у яких забив 34 голи та віддав 18 гольових передач.