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До вашої уваги пряма трансляція матчу відбору Євро-2024 між Україною та Мальтою, який розпочнеться 15 листопада о 12:00.

Сьогодні, 15 листопада, юнацька збірна України розпочне свою боротьбу у кваліфікаційному раунді Євро-2024.

У своєму першому матчі підопічні Олега Кузнецова зіграють проти Мальти. Стартовий свисток пролунає о 12:00 за київським часом.

Окрім мальтійців у нашій групі виступають збірні Словаччини та Косова. Їхній поєдинок розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція:

Раніше головний тренер "синьо-жовтих" Олег Кузнецов поділився своїми думками перед матчами Євро-2024.