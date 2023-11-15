Інше

У найближчих матчах "синьо-жовті" зіграють проти Люксембургу та Азербайджану.

Молодіжна збірна України продовжує підготовку до найближчих матчів відбіркового циклу Євро-2025 проти Люксембургу та Азербайджану. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Команда Унаї Мельгоси чудово стартувала у відборі на чемпіонат Європи, здобувши три перемоги поспіль, включаючи успіх у матчі проти чинних чемпіонів — англійців (3:2).

Два наступні матчі для "синьо-жовтих" будуть номінально домашніми — вони будуть зіграні на стадіоні Нуева-Кондоміна в іспанській Мурсії.

У найближчих іграх Мельгоса може розраховувати на 24 футболісти.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Кіріл Фесюн (Колос), Яків Кінарейкін (Дніпро-1).

Захисники: Арсеній Батагов (Зоря), Володимир Салюк (Чорноморець), Роман Дідик, Віталій Роман (обидва — Рух), Костянтин Вівчаренко (Динамо Київ), Артем Смоляков (Полісся), Даніл Скорко (Олександрія), Євген Павлюк (Ворслка).

Півзахисники: Володимир Бражко, Назар Волошин (обидва — Динамо Київ), Іван Варфоломєєв (Слован), Олег Очеретько (Шахтар), Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Валентин Рубчинський (Дніпро-1), Максим Кучерявий (Сент-Джонстон), Максим Брагару (Чорноморець), Ілля Квасниця (Рух).

Нападники: Богдан В’юнник (Шахтар), Владислав Ванат (Динамо Київ), Ігор Краснопір (Оболонь).

Поєдинок проти Люксембургу відбудеться 17 листопада, а зустріч із Азерйбаджаном запланована на 21 листопада. Обидва матчі розпочнуться о 20:00 за київським часом.