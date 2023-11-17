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Чемпіони світу поступились у відборі на ЧС-2026.

Керманич збірної Аргентини Ліонель Скалоні прокоментував поразку від Уругваю (0:2) в матчі 5 туру відбору на ЧС-2026.

"Нам не можна думати, що, оскільки ми є чемпіонами світу, ми ніколи більше не програємо.

Нас не можна вважати непереможними – я говорив це раніше і продовжуватиму говорити", – сказав головний тренер збірної Аргентини.

Відзначимо, що "Альбіселесте" зазнали домашньої поразки від Уругваю, перервавши 14-матчеву безпрограшну серію.

Таким чином, уругвайці підіймаються на друге місце, відставання від аргентинців складає два очка.