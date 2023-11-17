Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Португалець забив вже десять голів у віці 38 років.

У матчі відбіркового циклу Євро-2024 збірна Португалії обіграла Ліхтенштейн (2:0).

У цьому поєдинку результативним ударом відзначився португальський нападник Кріштіану Роналду, завдяки чому він встановив унікальне досягнення на рівні збірних.

За інформацією Stats Foot, Роналду став першим футболістом в історії, якому вдалося забити щонайменше десять голів за національну команду у віці 38 років.

Португалія достроково забронювала собі місце у фінальній частині чемпіонату Європи 2024 року. У заключному матчі португальці зіграють проти Ісландії – 19 листопада.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ліхтенштейн — Португалія.