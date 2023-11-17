Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат світу, що відбувся 17 листопада 2023 року, 02:00.
Аргентина - Уругвай, GETTY IMAGES
17 листопада 2023, 09:34
У відборі на ЧС-2026 Аргентина поступилась Уругваю, але залишилась на першій сходинці турнірної таблиці.
Рахунок відкрив Рональд Араухо, а наприкінці зустрічі Дарвін Нуньєс поставив крапку в матчі.
Уругвай набрав 10 очок та піднявся на друге місце. Відставання від "Альбіселесте" становить два очка.
Огляд матчу:
Аргентина – Уругвай 0:2
Голи: Араухо, 41, Нуньєс, 87.
Аргентина: Мартінес — Моліна, Ромеро, Тальяфіко (Акунья, 80) — Де Пауль (Паласіос, 64), Мак Аллістер (Мартінес, 46), Фернандес — Гонсалес (Ді Марія, 53), Мессі, Альварес (Ло Чельсо, 80).
Уругвай: Рочет — Рональд Араухо, Олівера, Касерес, Вінья (Хіменес, 46) — Вальверде, де ла Крус, Угарте — Максимільяно Араухо (Бентанкур, 62), Пельїстрі (Каноббіо, 88), Нуньєс (Віньяс, 90).
Попередження: Угарте, 32, Мак Аллістер, 35, Хіменес, 67, Мартінес, 68, Ромеро, 77, Олівера, 79, Паласіос, 90.